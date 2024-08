Freund packt über Harrys Whatsapp-Nachrichten aus: "Er ist wütend"

Doch während Prinz Harry während der viertägigen Kolumbien-Tour voll Freude zu sein schien, meldet sich nun einer seiner ältesten Freunde zu Wort. The Times berichtet unter Berufung auf den Vertrauten des Prinzen, dass unter der Oberfläche in Harry Wut und Frustration brodeln. Er würde seine Freunde und seine Familie in Großbritannien vermissen.

Darin werde ersichtlich, dass Harry möglicherweise nicht ganz so glücklich ist, wie es bei öffentlichen Auftritten erscheint. "Er ist ein wütender Junge", behauptet Harrys Freund. "Es ist nicht so gekommen, wie er es wollte", plauderte der Insider weiter aus. "Ich denke, er vermisst es sehr, hier [in Großbritannien] zu sein, und er möchte mehr bewundert werden."

Freund: Harry vermisst Kneipenbesuche mit Kumpels

"Jeder, der ihn kennt, hat das Gefühl, dass er hier lieber an der Spitze stehen möchte und er will, dass alle ihn lieben, so wie es bei William und Kate der Fall ist", zitiert The Times die Quelle aus Harrys Umfeld, die den Herzog von Sussex bereits seit der Teenagerzeit kennen soll.

Harry würde zweifellos sein früheres Leben vermissen, zu dem unter anderem Kneipenbesuche mit Freunden gehörten. "Er ist von seiner Familie und den meisten seiner alten Freunde isoliert, in einer Umgebung, in der die Freundschaften nicht denen ähneln, die man als junger Mann geschlossen hat", behauptet der Insider. "Er liebte es, Abende in der Kneipe zu verbringen und mit Freunden auf dem Land abzuhängen."

Prinz Harrys Verhältnis zur königlichen Familie gilt als zerrüttet. Berichten zufolge werde der zweifache Vater wohl auch keine Einladung zur Krönung seines Bruders Prinz William erhalten, wenn dieser im Falle von König Charles' Tod den Thron besteigt.