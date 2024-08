Meghan und Harry zeigen in Kolumbien ihr verborgenes Talent

Prinz Harry und Herzogin Meghan haben Rhythmusgefühl bewiesen, als sie am dritten Tag ihrer Kolumbien-Reise an einem Trommel-Workshop teilnahmen.

Der Herzog und die Herzogin von Sussex zeigten sich gut gelaunt, als sie am Samstag die Musikschule Escuela Tambores de Cabildo in Cartagena besuchten, um eine traditionelle afrikanische Trommelkunstform auszuprobieren.

Der insgesamt viertägige Aufenthalt der Sussexes in Kolumbien ist die zweite Auslandsreise mit offiziellem Anstrich der beiden in diesem Jahr. Im Mai hatte das Ehepaar das das westafrikanische Nigeria besucht.

In der Hauptstadt Bogotá wurden Meghan und Harry am ersten Tag in Kolumbien von Vizepräsidentin Francia Marquez in deren Residenz willkommen geheißen. Der Zweck ihres Besuch sei es, "ein Problem sichtbar zu machen und anzugehen, das heute die gesamte Menschheit betrifft", sagte Marquez. Cybermobbing und Diskriminierung im Internet seien Themen, die die psychische Gesundheit aller Menschen gefährden würden - beides Themen, auf die Meghan und Harry im Rahmen ihrer Reise aufmerksam machen wollen.