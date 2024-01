Freudige Nachricht für Herzogin Meghan kurz nach Neujahr

Das Herzogpaar von Sussex sah sich zuletzt mit einigen beruflichen Rückschlägen konfrontiert. So etwa, als ihr Deal mit dem Streaming-Anbieter Spotify platzte. Doch nur wenige Tage nach Silvester ereilte Herzogin Meghan eine gute Nachricht.

Meghans Kaffee-Unternehmen startet durch

Das Kaffee-Unternehmen "Clevr Blends", an dem Meghan Anteile hat, konnte einen lukrativen Coup verzeichnen. Wie unter anderem Hello! berichtet, werden neben Kaffee nun auch Chai-, Matchatee bei Target, eine der größten Supermarkt-Ketten der USA, verkauft. Eine Packung kostet 17,99 US-Dollar, was ein großer Erfolg für das Label, welches mit lediglich zwei Mitarbeiterinnen gestartet ist, sei.

