Fehde mit Harry nach Treffen mit Charles verschärft: Warum Prinz William jetzt tobt

Nachdem König Charles III. Prinz Harry und Herzogin Meghan und ihre beiden Kinder im Juli bei einem privaten Treffen empfangen hat, wird über eine mögliche Versöhnung der Sussexes mit der königlichen Familie spekuliert. Doch während sich Harry und sein Vater wieder anzunähern scheinen, soll die Kluft zwischen Ersterem und seinem Bruder Prinz William tiefer denn je sein. Prinz William und Prinz Harry: Keine Versöhnung in Sicht Die Beziehung zwischen Prinz William und Prinz Harry gilt ohnehin schon als fundamental zerrüttet. „Das grundlegende Problem ist das Vertrauen“, kommentierte die Adelsbiografin Sally Bedell Smith im Juni des vergangenen Jahres gegenüber dem US-People-Magazin den Sachverhalt. Nun wird berichtet, dass sich die Fehde zwischen den beiden Brüdern zuletzt noch weiter verschärft haben soll. Es scheint „regelrecht ein verbaler Schlagabtausch zwischen den Brüdern entbrannt zu sein“, schreibt der britische Express.

Demnach sollen William und Harry, zwischen denen Berichten zufolge jahrelang Funkstille herrschte, wieder miteinander kommunizieren - wenn auch nur über gemeinsame Freunde. Dies möge zwar ein Schritt in die richtige Richtung sein, die Spannungen seien aber weiterhin spürbar. Im Juli hatte ein Insider, der William und Harry kenne, gegenüber People erzählt: „Ehrlich gesagt dachte ich, dass sich die Lage inzwischen vielleicht ein wenig entspannt hätte. Aber es hat sich nichts getan, vor allem nicht von Williams Seite. William „ verärgert“ über Harrys Treffen mit Charles Glaubt man Insidern, soll William auch alles andere als erfreut darüber gewesen sein, dass Charles seinem entfremdeten Bruder und dessen Familie eine Privataudienz gewährt hat. Der Thronfolger sei über das Treffen „verärgert“ gewesen, schreibt das britische Blatt. Zudem soll eine Aussage des Herzogs von Sussex Prinz William nicht gefallen haben: Prinz Harry hatte angeblich seine Besorgnis darüber geäußert, dass seine Kinder ihre Cousins ​​– Williams drei Kinder – nicht kennen.

William soll darüber angeblich so wütend gewesen sein, dass Harry über seine Kinder sprach, dass er ihm angeblich eine Warnung zukommen ließ. „Das wird Konsequenzen haben“, soll William laut Quellen aus seinem Umfeld gesagt haben. Auch Adelsexperten gehen nicht davon aus, dass Prinz William seinem Bruder so bald die Hand reichen wird. Manche Kritiker glauben, Harry würde daher versuchen, die Gunst des Königs zu nutzen, solange er noch dessen Ohr hat – und bevor sein älterer Bruder den Thron besteigt. Es wird angenommen, dass William nach seiner Thronbesteigung den Sussexes keinen Platz mehr im Königshaus einräumen wird. „William wird gegenüber den Sussexes rücksichtslos sein“ Laut Chloe Walker, Lifestyle-Reporterin von News24 Australia, leben die Sussexes auf Zeit im Schatten der Krone. Sie meint: Sobald William den Thron besteigt, werde es für das Paar vorbei sein. „Prinz William wird gegenüber den Sussexes rücksichtslos sein, wenn er den Thron besteigt“, ist sich Walker sicher. Eine Re-Integration ins Königshaus unter Williams Regentschaft gilt als unwahrscheinlich. Adelskenner Mark Dolan spekuliert indes, dass Meghan und Harry bei einer möglichen Rückkehr nach UK mit dem zukünftigen König und seiner Frau Kate um die Gunst der Öffentlichkeit buhlen könnten. Eine solche Entwicklung werde William wohl ebenfalls zu verhindern versuchen.