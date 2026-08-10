Eton: Prinz George muss sich in neuer Schule an spezielle Regel halten
Im weißen Hemd und dunklen Anzug, aber ohne Krawatte, posierte Prinz George auf seinem offiziellen Porträt zum dreizehnten Geburtstag am 22. Juli. Dem Zweiten in der Thronfolge steht ein Schulwechsel bevor. Das neue Jahr dürfte für George daher ein besonders spannendes werden. Wie der Palast bereits vor einigen Wochen mitgeteilt hatte, tritt George in die Fußstapfen seines Vaters und besucht künftig das Elite-Internat Eton College, das nahe Schloss Windsor liegt.
Auf ein Smartphone wird George wohl verzichten müssen: Der Zeitung Telegraph zufolge sind Schülern der ersten Klasse nur „Brick Phones“ - also etwa „Ziegelstein-Handys“ ohne moderne Funktionen, mit denen man nur telefonieren kann, erlaubt.
Kein Handy, dafür viel Zeit in der Natur
Ein eigenes Handy hat aber ohnehin weder Prinz George, noch eines seiner jüngeren Geschwister, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, wie William 2025 in der dritten Staffel von „Urlaub wider Willen mit Eugene Levy“ verriet.
Sehr wichtig für die Kinder sei, draußen zu sein, betonte William und fügte hinzu: „Louis liebt das Trampolin“. Charlotte spiele Netball, eine Art Basketball, und mache Ballett. George liebe Fußball und Hockey. Alle drei versuchten, Musikinstrumente zu lernen, berichtet der Royal, schob aber gleich hinterher: „Ich bin mir nicht sicher, wie erfolgreich das ist.“
Neue Schule: William und Kate zahlen ab Herbst 73.200 Euro im Jahr
Die elitäre Ausbildung in Eton ist laut Webseite der Schule mit einem Betrag von rund 63.300 Pfund (umgerechnet rund 73.200 Euro) pro Schuljahr dem Establishment vorbehalten - britischen Familien mit Durchschnittseinkommen dürften allenfalls mit Hilfe eines Stipendiums Zugang erhalten. Der junge Prinz, der hinter William an zweiter Stelle der britischen Thronfolge steht, kann also in seiner neuen Schule mit Klassenkameraden aus privilegierten Verhältnissen rechnen.
Der Sohn von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate ist nun ein Teenager. Zuletzt hatte sich George an der Seite seiner Eltern beim Tennisturnier in Wimbledon gezeigt.
Über dem Foto, das der Kensington-Palast auf seinen Social-Media-Kanälen zu seinem Ehrentag veröffentlichte, hieß es schlicht: „Happy dreizehnter Birthday, George!“, versehen mit einem Partykracher-Emoji. Zahlreiche Personen übermittelten im Kommentarbereich Glückwünsche.
Der Buckingham-Palast, der für die Pressearbeit von König Charles III. verantwortlich ist, retweetete den Post mit einem ähnlich klingenden Glückwunsch und fügte ein Torten-Emoji hinzu. Wie der royale Spross seinen Geburtstag verbrachte, war nicht bekannt. In die Schule musste er jedenfalls nicht, denn in England sind wie hierzulande Sommerferien.
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