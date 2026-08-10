Im weißen Hemd und dunklen Anzug, aber ohne Krawatte, posierte Prinz George auf seinem offiziellen Porträt zum dreizehnten Geburtstag am 22. Juli. Dem Zweiten in der Thronfolge steht ein Schulwechsel bevor. Das neue Jahr dürfte für George daher ein besonders spannendes werden. Wie der Palast bereits vor einigen Wochen mitgeteilt hatte, tritt George in die Fußstapfen seines Vaters und besucht künftig das Elite-Internat Eton College, das nahe Schloss Windsor liegt.

Auf ein Smartphone wird George wohl verzichten müssen: Der Zeitung Telegraph zufolge sind Schülern der ersten Klasse nur „Brick Phones“ - also etwa „Ziegelstein-Handys“ ohne moderne Funktionen, mit denen man nur telefonieren kann, erlaubt.

Kein Handy, dafür viel Zeit in der Natur

Ein eigenes Handy hat aber ohnehin weder Prinz George, noch eines seiner jüngeren Geschwister, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, wie William 2025 in der dritten Staffel von „Urlaub wider Willen mit Eugene Levy“ verriet.

Sehr wichtig für die Kinder sei, draußen zu sein, betonte William und fügte hinzu: „Louis liebt das Trampolin“. Charlotte spiele Netball, eine Art Basketball, und mache Ballett. George liebe Fußball und Hockey. Alle drei versuchten, Musikinstrumente zu lernen, berichtet der Royal, schob aber gleich hinterher: „Ich bin mir nicht sicher, wie erfolgreich das ist.“