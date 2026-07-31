Dass König Charles II. sich im Juni bereit erklärt hat, Prinz Harry und Herzogin Meghan auf Highgrove House in Gloucestershire zu empfangen, schürt Gerüchte um mögliche Pläne der Sussexes um eine Rückkehr nach Großbritannien. Ein erster Schritt in Richtung Versöhnung ist gemacht. Und auch wenn es nach aktuellem Stand eher unwahrscheinlich ist, dass Meghan und Harry künftig wieder in England wohnen könnten, kursieren - zum Teil ziemlich böse - Spekulationen um eine Rückkehr der beiden ins britische Königshaus.

Adels-Experte verbreitet Verschwörungstheorie So geht Royal-Experte Mark Dolan so weit zu behaupten, Meghan und Harry würden gar eine Art Verschwörung planen, um Prinz William nach seiner Thronbesteigung zu schaden. Er spekuliert, dass die Sussexes bei einer möglichen Rückkehr in die UK mit dem zukünftigen König und seiner Frau Catherine um die Gunst der Öffentlichkeit buhlen könnten. „Meghan und Harry werden König William und Königin Catherine das Leben zur Hölle machen“, unkt Dolan im Podcast „The Royalist“ und behauptet ferner, dass die Sussexes „gerne bis zu die Hälfte des Jahres in Großbritannien verbringen [würden], mit diesem rivalisierenden Hofstaat, und das wird sich dann auf die nächste Generation fortsetzen.“ „Archie und Lili werden, wenn sie Teenager und junge Erwachsene sind, George, Charlotte und Louis das Leben zur Hölle machen“, so Dolan weiter. Keine guten Erfahrungen mit britischer Presse Woher Dolan die vermeintlichen Informationen bezieht, die seine These belegen könnten, ist nicht bekannt. Seine Aussagen zeigen aber einmal mehr deutlich, dass die britische Presse gegenüber dem Herzogspaar von Sussex nach wie vor weitgehend nicht wohlgesonnen ist. Prinz Harry und Herzogin Meghan hatten sich 2020 aus der ersten Reihe der Royals verabschiedet und waren in die USA gezogen, wo sie seitdem ihre beiden Kinder Archie und Lilibet großziehen. Am Rücktritt der Sussexes trägt die Yellow Press Mitschuld. Meghan hatte sich in der Vergangenheit darüber beschwert, wie schwer es ihr die britische Boulevardpresse gemacht hatte, nach ihrer Hochzeit mit Harry in England Fuß zu fassen.