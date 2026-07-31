Prinzessin Kate hat es erneut geschafft: Die Ehefrau von Prinz William steht, genauso wie 2022, an der Spitze der „Best Dressed“-Liste des britischen Magazins Tatler. Die Modeexperten hoben besonders ihren Stil während ihrer diesjährigen Italienreise hervor, unter anderem Kates blauen Hosenanzug, den sie mit einer weißen Bluse trug. Als Accessoire wählte die 44-Jährige eine unauffällige hellblaue Handtasche.

Ebenso beeindruckte das Magazin Kates Auftreten in einem hellen Faltenrock, kombiniert mit einem gestreiften Blazer, bei einer weiteren Station ihrer Reise. Und auch von ihrem Auftritt beim Royal Ascot (sie trug ein gelbes Roksanda-Kleid) sowie ihrem rosafarbenen Teekleid bei der Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling zeigten sich die Experten begeistert. Kurz: Mit ihren durchdachten Looks setzt die Prinzessin von Wales immer wieder neue Maßstäbe in der Modewelt. Als „topfit und strahlend“ bezeichnete Tatler den Look der Prinzessin – und spielt damit auch darauf an, dass die Italienreise Kates erste Auslandsreise seit ihrer Krebstherapie war. „Die Prinzessin von Wales hat diese Liste schon einmal angeführt und wird dies auch wieder tun“, so das Magazin. „Doch jetzt scheint der perfekte Moment gekommen zu sein, um Großbritanniens schickste Persönlichkeit zu würdigen, die wieder gesund ist – und wieder zu einer Heldin der britischen Modeszene geworden ist.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Toby Melville Prinzessin Kate beim Royal Ascot 2026