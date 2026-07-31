Adelskommentatorin: Diese Frage wird George (13) seinen Eltern jetzt wohl stellen

Am 22. Juli feierte Prinz George seinen 13. Geburtstag. Der Sohn von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate ist nun ein Teenager. Wie der royale Spross seinen Geburtstag verbracht hat, war nicht bekannt. Auch nicht, welche Geschenke er ausgepackt hat.

Ein Handy für George?

Emily Ferguson, Adelskommentatorin von der Nachrichtenplattform Express glaubt, dass George wohl einen speziellen Wunsch geäußert haben wird. Sie schreibt: „Während die Familie Wales gemeinsam die Sommerferien genießt, wird der junge Prinz zweifellos die Frage stellen, die alle Eltern fürchten: Darf ich ein Handy haben?“

Bislang seien William und Kate dagegen gewesen. „Da George jedoch bald auf eine neue Schule kommt und Zeit abseits der Familie verbringen wird, wird erwartet, dass seine Eltern nachgeben werden. Wie sein Vater jedoch bereits angedeutet hat, wird es sich wahrscheinlich um ein altmodisches Tastenhandy ohne Zugang zu sozialen Medien handeln, da sie ihn vor seiner hohen öffentlichen Aufmerksamkeit und der Gefahr, zum Gegenstand von Spekulationen in den sozialen Medien zu werden, schützen wollen.“

Es werde allerdings „unmöglich sein, ihn vollständig davor zu schützen, da die meisten seiner Altersgenossen über hochmoderne Smartphones verfügen und ihn wahrscheinlich über die neuesten Gerüchte in den sozialen Medien auf dem Laufenden halten werden (...)“, so Ferguson in ihrem Express-Kommentar.