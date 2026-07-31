Adelskommentatorin: Diese Frage wird George (13) seinen Eltern jetzt wohl stellen
Am 22. Juli feierte Prinz George seinen 13. Geburtstag. Der Sohn von Thronfolger Prinz William und Prinzessin Kate ist nun ein Teenager. Wie der royale Spross seinen Geburtstag verbracht hat, war nicht bekannt. Auch nicht, welche Geschenke er ausgepackt hat.
Ein Handy für George?
Emily Ferguson, Adelskommentatorin von der Nachrichtenplattform Express glaubt, dass George wohl einen speziellen Wunsch geäußert haben wird. Sie schreibt: „Während die Familie Wales gemeinsam die Sommerferien genießt, wird der junge Prinz zweifellos die Frage stellen, die alle Eltern fürchten: Darf ich ein Handy haben?“
Bislang seien William und Kate dagegen gewesen. „Da George jedoch bald auf eine neue Schule kommt und Zeit abseits der Familie verbringen wird, wird erwartet, dass seine Eltern nachgeben werden. Wie sein Vater jedoch bereits angedeutet hat, wird es sich wahrscheinlich um ein altmodisches Tastenhandy ohne Zugang zu sozialen Medien handeln, da sie ihn vor seiner hohen öffentlichen Aufmerksamkeit und der Gefahr, zum Gegenstand von Spekulationen in den sozialen Medien zu werden, schützen wollen.“
Es werde allerdings „unmöglich sein, ihn vollständig davor zu schützen, da die meisten seiner Altersgenossen über hochmoderne Smartphones verfügen und ihn wahrscheinlich über die neuesten Gerüchte in den sozialen Medien auf dem Laufenden halten werden (...)“, so Ferguson in ihrem Express-Kommentar.
Prinz George war am 22. Juli 2013 im Londoner St. Mary's Hospital zur Welt gekommen. Er ist das älteste Kind von William und Kate und damit Nummer zwei der Thronfolge. Seine Geschwister, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, sind elf und acht Jahre alt.
Ab Herbst in Eton
Wie der Palast bereits vor einigen Wochen mitgeteilt hatte, tritt George in die Fußstapfen seines Vaters und besucht künftig das Elite-Internat Eton College. Bis er auf dem britischen Thron sitzt, dürfte noch viel Zeit vergehen. Die Times hat einmal ausgerechnet, dass es locker bis zum Jahr 2072 oder noch länger dauern könnte, bis Prinz George gekrönt wird - sein Vater William hätte dann sein 90. Lebensjahr erreicht.
Fußballfan
Bekannt ist, dass George leidenschaftlicher Fußball-Fan ist. Ganz zum Leidwesen seines Vaters William ist er ein Anhänger des aktuellen Champions-League-Siegers und englischen Erstligisten Chelsea FC. „Ich sagte zu ihm, du kannst dir jeden Verein außer Chelsea aussuchen, also entschied er sich natürlich für Chelsea“, verriet William vor einigen Jahren der BBC. Es wäre also nicht verwunderlich, sollte George seinem Vater eines Tages nicht nur auf dem Thron, sondern auch in der Rolle als Präsident des englischen Fußballverbands FA (Football Association) nachfolgen.
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