Nicht nur faulenzen: Überraschende Ferien-Aufgabe für Prinz George

Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis haben derzeit Sommerferien. Doch auch in der schulfreien Zeit wollen die Kinder sinnvoll beschäftigt werden. Der Prinz und die Prinzessin von Wales scheinen jedenfalls der Meinung zu sein, dass ihren Sprösslingen neben der wohlverdienten Freizeit auch etwas Arbeit nicht schadet. In der Vergangenheit haben Prinz William und Prinzessin Kate einmal ausgeplaudert, welche Aufgaben ihre Kinder in den Ferien übernehmen. Und es handelt sich dabei nicht um das übliche Aufräumen oder Abwaschen. Prinz George übt sich als Bauer So hat Kate 2022 während eines Besuchs in Wales verraten, dass ihr ältester Sohn George während seines Aufenthalts im Familiensitz Anmer Hall in Norfolk auf dem Anwesen Sandringham mitarbeiten muss. Bei einem Besuch auf einer Ziegenfarm verriet die Princess of Wales, dass George damit beauftragt worden sei, Tierfutter zu transportieren.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © via REUTERS/Alberto Pezzali Bodenständig: Williams und Kates Kinder müssen in den Ferien mit anpacken.

William hatte zuvor einen Siloroboter in einer der Scheunen entdeckt und den anwesenden Bauern darauf aufmerksam gemacht. Dieser erklärte daraufhin, dass man den Roboter auch zum Umsetzen von Futter verwenden könne, worauf Kate antwortete: „Das war Georges Aufgabe in den Ferien – Futter zu transportieren.“ Kinder arbeiten auf Charles’ Farm mit William erzählte bei dieser Gelegenheit, dass alle seine Kinder auf der Farm in Sandringham mithelfen, wo sein Vater Charles das Anwesen auf einen vollständig ökologischen Betrieb umstellt. „Wir versuchen uns auch an Agroforstwirtschaft“, teilte der Thronfolger mit. Bei Agroforstwirtschaft handelt es sich um eine nachhaltige Landnutzung, die den Anbau von Bäumen und Sträuchern mit Ackerbau oder Tierhaltung auf derselben Fläche verbindet.

Begrenzte Bildschirmzeit Adels-Expertin Jennie Bond betont indes gegenüber dem Mirror, dass eine der größten Herausforderungen für Eltern in den Sommerferien auch darin bestehe, die Bildschirmzeit ihrer Kinder zu begrenzen. Auch William und Kate bleiben davon nicht verschont, da sie ihre Kinder im digitalen Zeitalter erziehen müssen. Und da die Ferien in vollem Gange sind, erklärt Bond: „William hat von Georges Begeisterung für Videospiele erzählt, und beide haben darüber gesprochen, die Bildschirmzeit ihrer Kinder zu begrenzen. Selbst Fernsehen kann offenbar problematisch sein, da es immer wieder Streit darüber gibt, wer die Fernbedienung benutzen darf.“