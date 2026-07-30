Die Waldbrände in Frankreich haben mittlerweile eine Fläche erreicht, die viermal größer ist als Paris, wie die Nachrichtenagentur Associated Press berichtet. Besonders betroffen ist die Gironde-Region, wo rund 224.000 Menschen in Sicherheit gebracht wurden. In der Provence-Alpes-Côte d’Azur-Region mussten etwa 3.000 Menschen evakuiert werden, heißt es bei CNN. Auch Spanien und Griechenland sind von verheerenden Waldbränden betroffen. Das Hollywood-Paar George und Amal Clooney musste zwar nicht evakuiert werden. Sie entschieden sich aber freiwillig, aufgrund der Gefahr ihr Anwesen in der Provence zu verlassen. Das berichtet das amerikanische Magazin People.

„Werden daran mitwirken, Dorf wieder aufzubauen“ Die Familie, einschließlich ihrer neunjährigen Zwillinge Alexander und Ella, residiert in Brignoles, einer Stadt in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur, die derzeit von den Flammen bedroht wird. Das Ehepaar hat ihre Evakuierung in einem Schreiben an den Bürgermeister von Brignoles bestätigt. „Lieber Didier, momentan wissen wir nicht, ob unser wunderschönes Zuhause diesen schrecklichen Moment übersteht“, hieß es in dem Brief, aus dem People zitiert und den ein Vertreter der Clooneys bestätigte. Weiter fügte das Ehepaar hinzu: „Während wir Brignoles verlassen, möchten wir zwei Dinge betonen: Erstens hoffen wir, dass Sie und die Menschen unserer Stadt sicher sind, und zweitens, dass Amal und ich uns dazu verpflichten, sicherzustellen, dass, egal was mit unserem Dorf passiert, wir Teil dieser Gemeinschaft sind und daran mitwirken werden, sie wieder aufzubauen. Wir lieben Brignoles und unsere Freunde, die hier leben.“

Clooneys lieben ihr Leben in Frankreich In einem Interview mit Esquire im Oktober 2025 sprach George Clooney offen über die Entscheidung, seinen Hauptwohnsitz auf einem Bauernhof in Frankreich zu haben. Clooney besitzt zudem Immobilien in England, Italien und den USA, doch die ländliche Atmosphäre in Frankreich sei besonders wichtig für die Familie geworden. „Ein Großteil meines Lebens als Kind spielte sich auf einem Bauernhof ab, und ich habe die Idee damals gehasst“, erklärte Clooney im Interview. „Aber jetzt, für unsere Kinder ist es großartig – sie verbringen weniger Zeit am iPad, essen mit Erwachsenen zu Abend und räumen ihre Teller ab. Sie führen ein viel besseres Leben.“ Zudem gab der Schauspieler, Regisseur und Produzent zu: „Ich hatte Angst, dass meine Kinder [in Los Angeles, dieser Hollywood-Kultur] nie eine faire Chance im Leben bekommen würden. In Frankreich interessiert sich niemand wirklich für Berühmtheit. Ich möchte nicht, dass sie sich Sorgen um Paparazzi machen oder mit anderen berühmten Kindern verglichen werden.“