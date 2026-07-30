Auch wenn es einem so vorkommen mag, als wäre seine Geburt erst gestern gewesen, ist Prinz George mittlerweile ein Teenie: Im weißen Hemd und dunklen Anzug posierte er am 22. Juli auf seinem offiziellen Porträt zum dreizehnten Geburtstag. Schon jetzt feiert ihn die britische Bevölkerung als würdigen Thronfolger, viele erkennen in ihm einen jungen Prinz William wieder. Doch bis George König Großbritanniens wird, dauert es noch ein Weilchen. Aktuell steht der junge Monarch vor ganz anderen Herausforderungen: Ab dem kommenden Schuljahr wird er das Elite-Internat Eton besuchen, wo auch schon sein Vater sowie sein Onkel, Prinz Harry, eine exquisite Ausbildung genossen. Dieser Schritt markiert nicht nur eine neue Phase in seinem Leben zum Erwachsenwerden, sondern hat auch das mediale Interesse an seinem persönlichen Umfeld geweckt.

Laut Insider: George ist ein Mädchenschwarm Bislang absolvierte George seine Schulzeit an der Lambrook School in Ascot, wo er sich offenbar großer Beliebtheit erfreute. Laut einem Bericht der deutschen Bild-Zeitung soll der junge Royal besonders bei seinen Mitschülerinnen sehr geschätzt worden sein. „Er ist bei den Mädchen auf seiner Schule sehr beliebt“, zitiert die Zeitung einen Palastmitarbeiter. „Einige himmeln ihn regelrecht an, denn er ist sehr witzig und charmant.“ Besonders sympathisch: Trotz seiner königlichen Herkunft soll George keinerlei königliche Allüren gezeigt haben. Ob George bereits eine fixe Freundin hat, ist freilich nicht bekannt. Laut der Bild aber hegt er offenbar einen besonders engen Kontakt zu einer Mitschülerin namens Juliette, die von ihren Freunden Julie genannt wird. Sie soll sich nicht von Georges königlichem Status beeindrucken lassen. Darf man sich also bereits auf eine zarte Romanze freuen? Der Palastmitarbeiter äußert sich dazu nur bedingt: „George hat bisher wenig Interesse an Mädchen gezeigt. Aber seit dem Frühling verbringt er mehr Zeit damit, mit ihnen in den Pausen zu reden. Einige seiner Kumpels hänseln ihn deswegen manchmal. Das ist ihm aber egal.“

George wohnt in Eton alleine Einige Details aus Georges zukünftigem Leben in Eton sind bereits bekannt. Wie das britische Hello!-Magazin und andere britische Medien unter Berufung auf die Website der Schule berichten, wird er dort ohne Zimmerkollegen wohnen. „Alle Jungen profitieren davon, von Anfang an ein eigenes Zimmer zu haben; sie sind stets in kleinen Internatshäusern untergebracht, in denen jeweils etwa 55 Jungen leben“, heißt es auf der Homepage. „Betreut werden sie von einem engagierten Team aus Hausmitarbeitern unter der Leitung des Hausmeisters und der Hausmeisterin.“ Der Reiz des Internatslebens liege etwa darin, nachhaltige Freundschaften zu schließen und selbstständiges Denken und Lernen zu fördern. Außerdem werde vonseiten des Internats eine enge Verbindungen zum Elternhaus gepflegt.