„Bin rückfällig geworden“: Brad Pitt nach sieben Jahren nicht mehr trocken

„Ich war sieben Jahre lang trocken. Und dann bin ich wieder rückfällig geworden“ , erzählte Pitt in einem neuen Interview mit Esquire. „In Maßen“ trinke er, beschwichtigte er. „Ich war ein paar Mal übermütig und dachte: ‚Nein, das tut mir nicht gut‘“ , erklärte er. „Nicht in großen Mengen.“

Brad Pitt meldet sich mit einer niederschmetternden Nachricht zu Wort: Der Schauspieler trinkt nach sieben Jahren Abstinenz wieder Alkohol. In der Vergangenheit hatte Pitt mit erheblichen Suchtproblemen zu kämpfen, was schlussendlich auch ein Mitgrund dafür war, dass seine Ehe mit Angelina Jolie gescheitert ist.

Nachdem er angegeben hatte, nicht mehr trocken zu sein, erklärte Pitt, er könne zwar „ein paar“ Gläser Wein trinken, aber „nicht viel“. „Ich muss professionell bleiben“, sagte er dem Reporter.

Pitts Nüchternheit kam zur Sprache, nachdem er dem Interviewer während des Gesprächs in seinem 12 Millionen Dollar teuren Haus in Los Angeles Wein angeboten hatte.

2017 hatte Pitt, der seit Ende 2022 mit Schmuckdesignerin Ines de Ramon liiert ist, im Gespräch mit der US-Zeitschrift GQ Style nach der Trennung von Jolie erstmals offen über seine schwere Alkoholsucht gesprochen: „Ich konnte einen Russen mit seinem eigenen Wodka unter den Tisch trinken. Ich war ein Profi“, hatte er damals erzählt und verraten, dass er in Therapie sei und von Alkohol Abstand halte. Er habe vorher zu viel getrunken und viele der Probleme selbst verschuldet.

Jolie und Pitt hatten 2014 geheiratet, doch schon im Herbst 2016 kam das Ehe-Aus. Jolie reichte die Scheidung ein. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten gegenüber ihr und den Kindern vor. Es folgten Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.

„Ich war so ziemlich am Boden, auf den Knien“

Der New York Times erzählte Pitt 2019 von seiner Zeit bei den Anonymen Alkoholikern (AA). Im Jahr 2016 sei er einer Männergruppe beigetreten. „Es war wirklich sehr befreiend, die eigenen hässlichen Seiten bloßzulegen“, sagt er damals. Anderthalb Jahre sei er dort gewesen.

Erst letztes Jahr hatte der Oscar-Preisträger mit Schauspieler Dax Shepard über ihre gemeinsame Zeit bei den Anonymen Alkoholikern gesprochen. „Ich war so ziemlich am Boden, auf den Knien. Ich war wirklich offen. Ich habe alles ausprobiert, was man mir angeboten hat“, sagte Pitt im Podcast „Armchair Expert“.

Es sei eine besonders schwierige Zeit gewesen, sagte Pitt weiter. „Ich brauchte einen Neustart.“ Shepard sagte: „Man kommt nicht zu den Anonymen Alkoholikern, weil im Leben gerade alles fantastisch läuft“. Pitt antwortete: „Nein, das ist normalerweise nicht der Einstiegspunkt.“ Shepard fügte hinzu: „Das ist kein Club für Gewinner.“