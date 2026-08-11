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Austropromis

Schwedisches Königspaar adelt die Salzburger Festspiele

König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia von Schweden kamen zum Amadeus Weekend nach Salzburg.
Stefanie Weichselbaum
11.08.2026, 11:07

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Königin Silvia und König Carl XVI. Gustaf von Schweden posieren gemeinsam mit zwei elegant gekleideten Frauen vor einem Gebäude.

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia sind immer wieder gerne zu Gast bei den Salzburger Festspielen. Und das hat nicht nur kulturelle, sondern auch familiäre Gründe. Denn derzeit findet das Amadeus Weekend in der Mozartstadt statt und dafür verantwortlich zeichnet Eva O'Neill. Sie ist die Mutter von Christopher O'Neill, der Prinzessin Madeleine geheiratet hat.

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Auch, wenn während der gesamten Festspielzeit der Luxus in Salzburg regiert, wird während des Amadeus Weekend noch einmal eins draufgelegt. Da gibt es dann Unterbringungen in Nobelhotels, den Transfer in Luxuslimousinen, ein exklusives Dinner in Schloss Hellbrunn, einen Champagner-Empfang mit der Festspielpräsidentin Kristina Hammer und natürlich auch viel Kultur.

Den Auftakt machte dafür die „Ariadne auf Naxos“ im Haus für Mozart. Auch die „C-Moll-Messe“ in der Stiftskirche St. Peter sowie die Oper „Carmen“ stehen auf dem Programm. Was das alles kostet, ist natürlich streng geheim, pro Person fallen jedenfalls Kosten im fünfstelligen Bereich an.

Riccardo Muti und Ehefrau Cristina stehen vor einem Gebäude; er hält eine Mappe, sie trägt Sonnenbrille und Handtasche.

Riccardo Muti und Ehefrau Cristina

Bei all dem Luxus und Glamour wirkte der Stardirigent Riccardo Muti fast bescheiden, als er gemeinsam mit seiner Ehefrau Cristina nach der Probe für sein Konzert am Wochenende durch die Salzburger Hofstallgasse flanierte.

Konzert Salzburger Festspiele Salzburg
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