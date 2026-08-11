Schwedisches Königspaar adelt die Salzburger Festspiele

Der schwedische König Carl XVI. Gustaf und Königin Silvia sind immer wieder gerne zu Gast bei den Salzburger Festspielen. Und das hat nicht nur kulturelle, sondern auch familiäre Gründe. Denn derzeit findet das Amadeus Weekend in der Mozartstadt statt und dafür verantwortlich zeichnet Eva O'Neill . Sie ist die Mutter von Christopher O'Neill , der Prinzessin Madeleine geheiratet hat.

Auch, wenn während der gesamten Festspielzeit der Luxus in Salzburg regiert, wird während des Amadeus Weekend noch einmal eins draufgelegt. Da gibt es dann Unterbringungen in Nobelhotels, den Transfer in Luxuslimousinen, ein exklusives Dinner in Schloss Hellbrunn, einen Champagner-Empfang mit der Festspielpräsidentin Kristina Hammer und natürlich auch viel Kultur.

Den Auftakt machte dafür die „Ariadne auf Naxos“ im Haus für Mozart. Auch die „C-Moll-Messe“ in der Stiftskirche St. Peter sowie die Oper „Carmen“ stehen auf dem Programm. Was das alles kostet, ist natürlich streng geheim, pro Person fallen jedenfalls Kosten im fünfstelligen Bereich an.