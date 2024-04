Familienmitglied packt über geheime Pläne von Madeleine und Chris O'Neill aus

Es war eine große Überraschung, als bekannt wurde, dass Prinzessin Madeleine zusammen mit ihrer Familie in ihre Heimat zurückkehren will. Der geplante Umzug von den USA nach Schweden lässt aber auf sich warten.

"Ich verstehe, dass es sich gut anfühlt, nach Hause zu kommen. Heimat ist immer Heimat. Auch für die Kinder wird es mit der Schule in Schweden anders sein. Es ist wahrscheinlich eine wohlüberlegte Entscheidung, die die Familie getroffen hat, dass es jetzt an der Zeit ist, heimzukommen", sagte der Ehemann von König Carl Gustafs Schwester.

Er selbst pflegt zwar nur wenig Kontakt zu Madeleine, da diese ja nich in Amerika lebt. Dennoch freut er sich auf die Heimkehr der Prinzessin. "Ich bin allen Kindern seit ihrer Geburt sehr nahe. Ich war die ganze Zeit im Bilde. Wir mögen uns, und es ist einfach toll, dass sie nach Hause kommt", stellt Magnuson klar.

Bericht: O'Neill soll sich bei Umzug querstellen

Zuvor wurde berichtet, dass sich Chris O'Neill bei dem Umzug nach Schweden querstellen soll. Der Chefredakteur von Svensk Dam, Johan T. Lindwall, hatte zuvor behauptet, dass der Unternehmer derjenige gewesen sein soll, der den Umzug gebremst habe.

Der in den USA und London aufgewachsene Geschäftsmann ist in den nordischen Ländern nicht besonders beliebt. "Ich kann mir nur schwer vorstellen, wie Chris sich an Schweden und Stockholm gewöhnen wird", kommentierte Lindwall die Lage. Auch mit der Aufmerksamkeit, die er erregt, wenn er in der Öffentlichkeit unterwegs ist, soll O'Neill nicht klarkommen und sich schon öfter darüber beschwert haben. In Florida falle es ihm und Madeleine leichter, ein anonymes Leben zu führen.