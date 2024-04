Adelsexpertin: Kate ist sich der Probleme von Charlotte und Louis "sehr bewusst"

Die britische Adelsexpertin Jennie Bond glaubt, dass Thronfolger William und Ehefrau Prinzessin Kate ihren jüngeren Kindern in Zukunft alle Optionen offen halten wollen. So sollen sie ihr Leben nach ihren Wünschen leben können, ohne sich zu fühlen, als stünden sie im Schatten ihres Bruders.

Charlotte und Louis sollen viele Wege offenstehen

"William und Kate müssen sich der Probleme eines königlichen Kindes sehr bewusst sein. Sie haben bereits gezeigt, dass sie eine andere und moderne Einstellung zur Erziehung ihres Nachwuchses haben, und ich bin sicher, dass sie alles tun werden, damit Charlotte und Louis sich genauso besonders, geliebt und geschätzt fühlen wie George", so Bond im Gespräch mit dem OK!-Magazin. "Ich kann mir vorstellen, dass sie Louis ermutigen werden, das Leben außerhalb des Königshauses zu erkunden... das könnte das Militär sein, aber auch der Bereich der Wohltätigkeits-Arbeit oder was auch immer er nach Abschluss seiner Ausbildung für attraktiv hält. Ich bin mir sicher, dass sie ihn ermutigen werden, eine Universität zu besuchen, was ihnen beiden gefallen hat und wo sie natürlich auch ihre Liebe gefunden haben."

Williams und Kates Liebe begann in der Universität St. Andrews in Schottland. Dort traf Kate zwischen Bibliothek und Mensa den royalen Studenten William, der durch den Verlust seiner Mutter Diana und die Bürde der hohen Geburt als eher gehemmt galt. Inzwischen sind sie seit 12 Jahren verheiratet.