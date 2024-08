Drei wichtige Royals, die das Erbe der Queen wegen wenig bekannter Regel verloren

Am 8. September 2022, im Alter von 73 Jahren, bestieg König Charles III. nach dem Tod seiner Mutter Queen Elizabeth II. den britischen Thron. 70 Jahre und 214 Tage wartete Charles in seiner Rolle als Thronfolger darauf, König zu werden, länger als irgendein Herrscher in der Geschichte der britischen Monarchie.

Charles überwacht den Sovereign Grant, der die offiziellen Pflichten der königlichen Familie unterstützt und für den Zeitraum 2024 bis 25 auf 86,3 Millionen Pfund festgesetzt wurde. Er ist auch der alleinige Nutznießer von Einkünften aus dem Herzogtum Lancaster ist, die treuhänderisch für den Souverän - also den Monarchen - verwaltet werden. Dieses private Herzogtums-Einkommen ist vom steuerfinanzierten Staatszuschuss getrennt.

In der Klausel heißt es laut express.uk.co auch, dass die Erbschaft, die von der Gemahlin eines ehemaligen Souveräns an einen Souverän übertragen wird, ebenfalls von der Erbschaftssteuer befreit ist. Die Vereinbarung wurde damals getroffen, um "die Verwässerung des Reichtums der Krone zu verhindern und die Kontinuität des Funktionierens der Monarchie sicherzustellen".

Charles gilt als von den üblichen Erbschaftssteuervorschriften befreit, nachdem die Regierung von Sir John Major 1993 eine Klausel vereinbart hatte, die besagte, dass bei "Übertragung von Vermögenswerten von einem Souverän an seinen Nachfolger" die 40-prozentige Gebühr für die bewerteten Vermögenswerte bei mehr als 325.000 Pfund vermieden wird.

"Die Monarchie als Institution benötigt ausreichende private Ressourcen, um ihre traditionelle Rolle im nationalen Leben weiterhin wahrnehmen zu können", lautete die Erklärung.

Nach den Richtlinien der Regierung würde jeder andere, der Privatvermögen von einem Souverän, in diesem Fall der verstorbenen Königin, erbt, der Steuerpflicht unterliegen. Somit liegt es in den Händen des Königs, ob und in welchem Rahmen er seine Geschwister finanziell unterstützt.

Was genau im Testament der Queen stand, wird man mit hoher Wahrscheinlichkeit aber erst in einem Jahrhundert erfahren. Auch der letzte Wille von Prinz Philip wird für 90 Jahre geheim gehalten und bleibt mit den Testamenten von mehr als 30 anderen Royals in einem Tresor versiegelt.