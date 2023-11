Kate musste nach Geburt ihrer Kinder strikte Regel befolgen

Queen musste als erste informiert werden

In diesem Fall mussten Kate und Prinz William die inzwischen verstorbene Königin Elizabeth II. vor allen anderen über die Geburt ihres ersten Kindes, George, informieren. Dieser kam am 22. Juli 2013 im St. Mary's Hospital in London zur Welt. Berichten zufolge waren auch die Personen im Kreißsaal zur Verschwiegenheit verpflichtet. Es wird angenommen, dass Prinz William seine Großmutter mit einem speziell verschlüsselten Telefon aus dem Krankenhaus aus anrief, um die gute Nachricht zu überbringen. Und wie bei jedem direkten Thronfolger musste die Königin auch der Namenswahl von William und Kate zustimmen, heißt es.

Als im April 2018 Prinz Louis das Licht der Welt erblickte, musste Catherine die Neuigkeiten vor ihrer Familie und ihren Freunden ebenfalls geheim halten, bis die Queen informiert worden war. Es kann angenommen werden, dass dies auch bei Charlottes Geburt im Jahr 2015 der Fall war.