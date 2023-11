Glamouröse Feier zu Charles' 75er: Kate war Eyecatcher des Abends

Der britische König Charles III. wurde am Dienstag 75 Jahre alt. Wie an "normalen" Tagen nahm der Monarch öffentliche Termine wahr und lenkte an seinem Ehrentag die Aufmerksamkeit auf Themen, die ihm besonders am Herzen liegen. Später feierte der Monarch im Kreise von Familie und Freunden. Prinz Harry und Herzogin Meghan waren nicht persönlich dabei - wie bereits im Vorfeld angenommen worden war.

➤ Lesen Sie hier mehr: Insider: Harrys "herzlicher" Anruf zu Charles' Geburtstag könnte Wendepunkt bedeuten

Festliches Duo: Lange Nacht für William und Kate

Gefeiert wurde in Clarence House - im kleinen Kreis zwar, aber durchaus glamourös. Wie die Daily Mail berichtet, dürften Prinz William und Kate den Abend genossen haben. Sie wurden dabei gesichtet, wie sie kurz vor Mitternacht Clarence House verließen. Das britische Blatt Daily Mail veröffentlichte Fotos der beiden im Auto, auf denen man einen Blick auf ihre festlichen Outfits erhaschen kann (zu sehen hier).