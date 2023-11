Amira Pocher über Gerüchte um neue Liebe: "Natürlich, da hat es sofort gefunkt"

Während sie auch hier die Spekulationen dementiert, zeigt sie sich entsetzt über die aktuelle Berichterstattung. "Die Medien haben eine unfassbare Power. Ich hätte niemals erwartet, dass aus reinen Behauptungen so eine Welle losgetreten wird. Was natürlich auch der Auslöser war, war Ollis Wunsch, den Podcast zu beenden", erzählt sie.

Dieser Wunsch sei laut Amira "schon davor ausgesprochen" gewesen, "passte aber super in diesen Slot [...], um das noch mal zu befeuern." Damit spielt sie wohl auf die Spekulationen um sie und Kattilathu an. Das Vorgehen ihres Ex-Mannes sei ihr aber "ein absolutes Rätsel".

"Natürlich, da hat es direkt gefunkt"

Ihr sei nichts anderes übrig geblieben, als einen Anwalt einzuschalten, deutet sie an. "Das Gericht klärt das ja auch alles parallel", fügt Amira Pocher hinzu. Als ihr Bruder meint: "Krass, schon mit Gericht und allem", entgegnet die 31-Jährige: "Musst du."

"Ich meine, guck mal bitte, was hier abgeht. Das ist nicht normal. Ich kann ja jetzt kommen und sagen: 'Heeey, da läuft doch was. Die haben sich im Flugzeug mal 'Hallo' gesagt'", so Amira sarkastisch. "Natürlich, da hat es direkt gefunkt und das Flugzeug ist im Kreis geflogen und man war direkt in den Flitterwochen."

Amira Pocher bereut Trennung nicht

Im Bunte-Interview erklärt Amira außerdem, dass es keinen neuen Partner an ihrer Seite gibt, aber dass sie durchaus offen für eine neue Beziehung sei: "Ja, ich bin single, aber nicht aus Überzeugung. Nur weil meine Ehe mit Olli nicht funktioniert hat, habe ich den Glauben an die Liebe nicht verloren."

Sie habe um ihre Ehe gekämpft, bereut deren Ende aber nicht. "Dass Olli und ich es am Ende nicht geschafft haben, hat mich unendlich traurig gemacht, und ich habe lange gebraucht, mit dieser Trauer umzugehen. Doch die Schlagzeilen der letzten Wochen zeigen mir, dass die Trennung einfach richtig war", lautet ihr Fazit.