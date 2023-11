In flagranti erwischt? Will Smith dementiert Gerüchte über Affäre mit Schauspieler

Duane Martin war von 1996 bis 2020 mit der Schauspielerin Tisha Campbell verheiratet. Das Ex-Paar hat zwei gemeinsame Söhne. Zwischen 1993 und 1995 war er in insgesamt zwei Folgen von "Der Prinz von Bel-Air" in der Rolle des Steven Lewis zu sehen. Außerdem war er unter anderem in den Serien "All of Us" und "L.A.’s Finest" zu sehen.