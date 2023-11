Warum Scheidung für William und Kate Gerüchten zufolge nicht infrage kommt

Im Gegensatz zu vielen anderen Royal-Ehen haben William und Catherine aus Liebe geheiratet.

"Traditionell ging es bei königlichen Ehen nicht um Liebe, Lust oder Freundschaft – es ging vielmehr darum, Erben hervorzubringen und Bündnisse zu festigen", schreibt Adels-Experte Peter Conradi in seinem Buch "The Great Survivors: How Monarchy Made It Into The Twenty-First Century". Das war beim Prinzen und der Prinzessin von Wales nicht der Fall.

