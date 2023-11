Weg vom Fenster: Was treibt eigentlich "Ally McBeal"-Star Calista Flockhart?

Flockharts Durchbruch ließ auf sich warten

Derweil musste sie lange auf ihren Durchbruch warten. Gleich nach ihrem Highschool-Abschluss begann Flockhart in New Jersey ein Schauspielstudium, das sie mit einem Bachelor abschloss. Nach Rollen am Broadway bekam sie erste größeren Filmangebote, darunter 1996 in "The Birdcage – Ein Paradies für schrille Vögel" und 1997 in "American Dreamer – Charmante Lügner". Der internationale Erfolg sollte sich aber erst mit "Ally McBeal" einstellen.