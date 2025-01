An Bosheit nicht zu übertreffen: Darum nannten Angestellte Sussexes "Eva und Tim"

Der Spitzname gehe dem Bericht zufolge auf die divenhafte Filmrolle der Eva Phillips im Film "Queen Bee" (deutscher Titel: "Ehe in Fesseln") aus dem Jahr 1955 zurück, die von Joan Crawford gespielt wurde. Crawford gab in dem Spielfilm den einzigen wirklich durch und durch boshaften Charakter ihrer Karriere - Eva Phillips ist eine vollkommen selbstsüchtige Frau, die niemanden außer sich selber liebt. Laut Turner Classic Movies handelt der Film von einer "manipulativen" Dame der Gesellschaft, die "darauf aus ist, das Leben aller Menschen in ihrer Umgebung zu zerstören."

"Hinter den Kulissen [fanden es die Mitarbeiter] wirklich schwierig, mit Meghan umzugehen, einfach wegen ihrer Stimmungsschwankungen und weil bestimmte Aspekte ihrer Karriere einfach nicht gut liefen", so der Adels-Experte. Viele hätten Meghan als "ziemlich hart und herrisch" empfunden, "also beschlossen sie, ihr den Spitznamen dieser Figur zu geben."

"Meghan hat, genau wie die Figur von Joan, ihre Opfer in Stücke gerissen. Genau so fühlte sich das Personal bei der Zusammenarbeit mit ihr", wird der Royal-Korrespondent zitiert. Laut Sean hätten Meghans ehemalige Mitarbeiter ihr den Spitznamen aufgrund ihrer Stimmungsschwankungen verliehen.

Prinz Harry: " Tim, nett, aber dumm"

Doch auch für Prinz Harry sollen die Mitarbeiter einen Spitznamen parat gehabt haben. Sean behauptet, Harry sei als "Tim Nice But Dim" bekannt, in Anspielung auf die britische TV-Komödie.

Tim Nice But Dim war eine Figur, die ursprünglich von Ian Hislop und Nick Newman geschaffen, aber in den 1990er-Jahren von Harry Enfield in einer Reihe von Sketch-Shows zum Leben erweckt wurde - ins Deutsche übersetzt lautet der Name "Tim, nett, aber dumm."

"[Wie Meghan] ist er sich dieses Spitznamens nicht" bewusst", betont Royal-Korrespondent Neil Sean.