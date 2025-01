Andie McDowell spricht erstmals über ihre schmerzhafte Erkrankung

"Viele Patienten beschreiben die Schmerzen als stechend und quälend. In den meisten Fällen verstärken sich die Schmerzen beim Sitzen, Bücken oder längerem Gehen bzw. Laufen. Beim Strecken der Hüfte kommt es zu einer Verbesserung der Beschwerden", erklärt Dr. Martin Rinio von gelenk-klinik.de. Mögliche Symptome sind zudem Taubheitsgefühle, Kribbeln und Missempfindungen sind möglich. "Insgesamt sind die Symptome sehr unspezifisch und ähneln denen des Bandscheibenvorfalls oder anderer Wirbelsäulenerkrankungen, was die Diagnosestellung erschwert", so Rinio.

Weg von Hollywood

Abgesehen von ihrer Diagnose hat sich auch sonst einiges im Leben der 66-Jährigen verändert. So habe sie Hollywood den Rücken gekehrt und sei wieder in ihre Heimatstadt in South Caroline gezogen. Dort lebe sie "in einer Community, in der es viele Menschen in meinem Alter gibt", was es MacDowell leichter machte, Freunde zu finden.

Auf die Idee brachte sie ihre Tochter Margaret Qualley, die ebenfalls Schauspielerin ist (zuletzt in "The Substance"). "Margaret hat mir im Grunde gesagt, dass ich mir ein Leben zulegen muss. Sie hatte Recht", sagte MacDowell zu Barrymore. "Ich habe jetzt ein Leben. Ich weiß jetzt, wie es funktioniert. Es hat eine Weile gedauert."