Nun verrät Lombardi, wieso das so ist: Er leidet unter massivem Haarausfall. Darunter leidet er, will dagegen aber etwas unternehmen.

Haarausfall nagt am Selbstbewusstsein

"Ich trage Cappy, weil ich sie liebe und alles. Aber ich habe vor allem oben schon extremen Haarausfall und man sieht schon ein bisschen, als hätte ich eine Glatze. Und ja, das ist irgendwie nicht so schön", bekennt sich Lombardi in einer Instagram-Story ganz offen zu seinem (vielen Männern nicht unbekanntes) Problem.

Lombardi gibt zu, dass ihm seine weniger werdenden Haare sehr verunsichern und das Problem an seinem Selbstwert nagt. "Auch zu Hause auf der Couch habe ich noch die Cappy an. Ich zieh' die Kappe nur beim Schlafen aus und es muss richtig dunkel sein."

Er wünschte, seine Haarsituation würde ihm nicht so nahe gehen: "Ich habe auch mal Bock, ohne Kappe rauszugehen. Aber so fehlt mir irgendwie das Selbstbewusstsein, so wie die Haare gerade sind." Und weiter: "Das ist wirklich krass, weil mein Selbstbewusstsein von jetzt auf null geht. Wenn ich die Kappe nicht aufhabe, könnte ich nicht der Lombardi sein, der ich auf der Bühne bin!"