Camillas Fels in der Brandung: Ihre Schwester, die ihr zum Verwechseln ähnlich sieht

Während Queen Consort Camilla ein Leben in der Öffentlichkeit führt, ist über ihre zwei Jahre jüngere Schwester Annabel Elliot wenig bekannt. Auch wenn die Interior Designerin und Antiquitätenhändlerin, die ihrer Schwester übrigens zum Verwechseln ähnlich sieht, in der Vergangenheit schon das eine oder andere Mal an Camillas Seite aufgetreten ist - Anabel lebt ein Leben abseits des Rampenlichts. Und doch war sie ihrer Schwester die wichtigste moralische Unterstützung und ein Zufluchtsort in den schwierigsten Jahren.