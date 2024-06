Britische High Society feiert Hochzeit des Jahres mit William und Eugenie

Mit Spannung wurde diese Woche die Hochzeit von Hugh Grosvenor , dem Herzog von Westminster, und seiner Verlobten Olivia Henson erwartet, die am Freitag, dem 7. Juni stattfindet.

Details zur Hochzeit des Herzogs von Westminster

Der Thronfolger wurde am Freitagvormittag schick herausgeputzt in der Nähe der Chester Cathedral gesichtet, wo das Jawort stattfindet (zu sehen hier). Williams Ehefrau, Prinzessin Kate, nimmt aus gesundheitlichen Gründen nicht an der Hochzeit teil, da sie sich einer präventiven Chemotherapie unterzieht. Die Hochzeitsschwüre sollen laut Daily Mail zu Mittag ausgetauscht worden sein.