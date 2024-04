Ehe-Aus in der ehemaligen griechischen Königsfamilie: Prinz Nikolaos von Griechenland und Dänemark (54) und Prinzessin Tatiana (43) lassen sich nach fast 14 Jahren Ehe scheiden. Der Entschluss sei einvernehmlich gefallen, teilte die Familie am Freitagnachmittag auf ihrer Website mit. Die Monarchie in Griechenland wurde nach einem Referendum 1974 abgeschafft.