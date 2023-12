Ass im Ärmel der Royal Family: Prinzessin Kates geheime Stärke

Wie andere königliche Gemahlinnen in der Geschichte zeige Kate hinter den Kulissen eine gewisse Härte, wenn sie ihren Ehemann und zukünftigen König William unterstützt - was als eine ihrer geheimen Stärken gilt.

"Sie hat in der Öffentlichkeit das Bild, dass sie nett und lächelnd und, ich wage es zu sagen, harmlos ist", so Valentine Low über die Prinzessin von Wales. "Aber sie ist tatsächlich stark im Kopf, willensstark und bereit, für das zu kämpfen, was sie will und was sie für richtig hält."