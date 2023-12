Andrew dabei, Harry und Meghan nicht: Royals besuchten Weihnachtsgottesdienst

Die Königsfamilie kam am "Christmas Day", also dem 25. Dezember, auf ihrem Landsitz in Sandringham zusammen. Der Nachrichtenagentur PA zufolge wurde die Familie auf ihrem Weg zur Kirche St. Mary Magdalene von Hunderten Menschen begrüßt - einige hätten bereits seit der Früh gewartet, um die Royals zu sehen.

Auch Prinz Andrew anwesend

Auch Charles' Bruder Prinz Andrew, der wegen seiner Verwicklung in einen Skandal um sexuellen Missbrauch nur noch selten öffentlich auftritt, war anwesend. Erstmals seit Jahren sei auch dessen Ex-Frau Sarah Ferguson dabei gewesen, meldete PA. Nicht dort waren wie erwartet Charles' Sohn Prinz Harry und seine Frau Herzogin Meghan, die sich vom Königshaus zurückgezogen haben und in den USA leben. Harrys Verhältnis zu den anderen Royals gilt als zerrüttet.

In seiner diesjährigen Weihnachtsansprache rief Charles dazu auf, Verständnis füreinander aufzubringen. "In einer Zeit zunehmender tragischer Konflikte auf der Welt bete ich, dass wir alles in unserer Macht Stehende tun können, um einander zu beschützen", sagte der 75-Jährige am ersten Weihnachtsfeiertag im Fernsehen.