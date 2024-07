Affront? Zara und Mike Tindalls Sitzplätze in Wimbledon auf Abstand zu Camilla

Zara Tindall und ihr Mike Tindall wurden am 12. Juni zusammen in Wimbledon gesichtet. Ihre Sitzplatz-Wahl sorgte jedoch für Spekulationen.

Das Ehepaar saß bei dem Sport-Event nämlich nicht etwa zusammen mit Camilla in der sogenannten Königslose, sondern getrennt von der Queen Consort.

Angesichts ihrer königlichen Verbindungen und ihrer Beliebtheit bei Royal-Fans könnte man eigentlich erwarten, dass das Ehepaar in der exklusiven Royal-Loge Platz nimmt. Diese Ehre wurde zwar Peter Phillips , dem ältesten Sohn von Prinzessin Anne , zuteil, aber nicht seiner Schwester Zara - was Fragen aufwarf.

"Strategischer Grund" für Sitzplatz-Wahl der Tindalls in Wimbledon

Peter Phillips genoss das Spiel zusammen mit seiner neuen Freundin Harriet Sperling und Königin Camilla. Überraschenderweise war in der Box aber kein Platz für Zara und Mike Tindall.

Die beiden saßen während ihres Tages in Wimbledon abseits der Royal-Loge. Auch die Eltern der Prinzessin von Wales waren in Wimbledon anwesend, saßen aber ebenfalls nicht zusammen mit Camilla in der Königslose, die insgesamt 74 begehrte Plätze bereithält, welche nur auf Einladung zugänglich sind.

Die Einladungen gehen neben den Royals an einige Auserwählte, darunter Regierungschefs, Persönlichkeiten der Tenniswelt, Handelspartner, britische Streitkräfte, prominente Medienorganisationen und Unterstützer des britischen Tennis.