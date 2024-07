Adelsexperte: König Charles vor potenziell "seltsamer" Entscheidung über Zara Tindall

Das Nachrichtenportal Express.co.uk berichtete unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass sich Zara als wichtige Stütze für den Monarchen erwiesen habe. "Zara beweist eine derartige Stärke, was dem König in dieser Zeit eine große Hilfe ist", so der Insider. "Sie springt nicht nur ein, um ihrer Mutter zu helfen, sondern meldet sich auch regelmäßig bei ihrem Onkel (König Charles) und reist zu William und Kate." Sowohl Charles als auch Prinzessin Kate sind an Krebs erkrankt und befinden sich in Behandlung.

Tindalls Mutter Prinzessin Anne erholte sich zuletzt von einem Pferde-Unfall. Am Freitag nahm sie nach knapp drei Wochen ihren ersten offiziellen Termin im Namen des Königshauses wahr.