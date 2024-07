Prinz Harry und Meghan: Eleganter Auftritt im Hochzeits-Look

Bestens gelaunt und elegant gekleidet haben sich der britische Prinz Harry und Ehefrau Herzogin Meghan am Donnerstagabend (Ortszeit) bei der Verleihung der ESPY Awards im Dolby Theatre in Los Angeles gezeigt.

Harry wurde mit dem "Pat Tillman Award for Service" geehrt und hielt danach eine Rede über die Bedeutung der von ihm ins Leben gerufenen Invictus Games für kriegsversehrte Soldaten und Soldatinnen. Der 39-Jährige trug einen schwarzen Anzug. Meghan ein weißes Neckholder-Kleid, das an jene Robe erinnerte, die sie am Abend ihrer Hochzeit am 19. Mai 2019 trug: