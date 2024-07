Die eine Sache, die William und Kate priorisieren, bevor die Last zu groß wird

"Darum wollen sie alle in der Nähe ihrer Heimat bleiben", zitiert das britische Nachrichtenportal Daily Express Burrell. William wolle bei seiner Frau sein und werde sich deshalb überwiegend "in den königlichen Residenzen bewegen". Auch Kate wolle nicht verreisen, glaubt der Ex-Royal-Butler.

Die künftige Königin Kate war im Jänner im Bauchraum operiert worden, Ende März machte sie dann eine Krebserkrankung bekannt, ohne nähere Details zu nennen. Zum ersten Mal seit fast einem halben Jahr hatte sie sich im Juni wieder in der Öffentlichkeit gezeigt. Mit strahlendem Lächeln, im weißen Kostüm mit schwarz-weißer Masche und passendem Hut, erschien die 42-Jährige zur Parade "Trooping the Colour".

William genieße es, zu Hause bei seiner Familie zu sein und nicht "von Personal umgeben zu sein", so Burrell jetzt. Was sie von anderen Royals unterscheide, sei Tatsache, dass sie sich als Familie stärken wollen, bevor die "Last des Staates auf sie zukommt".

In einer Mitteilung hatte Kate kürzlich deutlich gemacht, dass sie noch nicht über den Berg sei. Sie werde weiter behandelt, habe gute und schlechte Tage. Ob und wann Kate weitere "official outings" wahrnimmt, soll in Ruhe und in enger Absprache mit ihren Ärzten und Ärztinnen entschieden werden.