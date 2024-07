Die neue Camilla: Ihre Verwandlung dürfte sie "selbst überrascht" haben

Camilla wurde mit dem Tod Queen Elizabeths II. im September 2022 und der Thronbesteigung ihres Mannes zur Königsgemahlin. Anders als der Mann Elizabeths, Philip, der zeitlebens nur den Titel Prinzgemahl tragen durfte, nennt sie sich inzwischen Queen Camilla. Im Mai 2023 wurde sie an der Seite von Charles in der Westminster Abbey gekrönt. Einst als Nebenbuhlerin der äußert beliebten Prinzessin Diana verhasst, genießt Camilla inzwischen in großen Teilen der britischen Bevölkerung Respekt.

Camilla "rockt das Ding"

Gerade in dieser schwierigen Zeit wird mehr denn je deutlich, dass Camilla gebraucht wird. Sie schlägt sich wenige Jahre vor ihrem 80er gut, sagt die britische Adelsexpertin Jennie Bond nun im Gespräch mit dem OK!-Magazin. "Camilla steht kurz vor ihrem 77. Geburtstag und sie rockt das Ding definitiv." Bond glaubt, dass sich die Königin in den letzten Monaten in Bezug auf ihren Workload "selbst überrascht" haben dürfte. Denn ihr Arbeitspensum hat seit der Erkrankung ihres Mannes stark zugenommen - wohl, weil sie Charles bestmöglich unterstützen will, so Bond: "Ich glaube, das liegt zum Teil daran, dass sie so sehr möchte, dass der Mann, den sie liebt, stolz auf sie ist und dass sie ihren Beitrag in ihrer Partnerschaft leistet."