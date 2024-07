Körperspracheexpertin: Was König Charles wirklich vom neuen Premier Starmer hält

Nach dem Erdrutschsieg der Labour Party bei den britischen Parlamentswahlen hat Staatsoberhaupt König Charles III. deren Vorsitzenden Keir Starmer am Freitag zum neuen Premierminister des Landes ernannt.

Die britische Körpersprache-Expertin Judi James analysierte das Treffen des Königs mit dem neuen Premier. Sie will eine gewisse Sympathie festgestellt haben: "Zu Beginn kann man sehen, wie Starmer seinen Kopf und Oberkörper leicht senkt, um dem König Respekt zu zollen. Ihr Händedruck wirkte fest und freundlich", so James im Gespräch mit der Boulevardzeitung The Mirror. Die beiden Männer würden einander zugetan gewirkt haben, meint James: "Ihre Haltung strahlte ab diesem Zeitpunkt eine ungewöhnliche Nähe aus, da sie sich weiterhin die Hände reichen und sich unterhielten, fast wie alte Freunde."