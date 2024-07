Der Moment, in dem Charles aus seiner Rolle ausbrach und sein "wahres Ich" zeigte

König Charles III. ist am Dienstag zur traditionellen "Holyrood-Woche" in Edinburgh eingetroffen. Der britische Monarch verbringt jedes Jahr mehrere Tage in seiner offiziellen Residenz in Schottland, dem Palace of Holyroodhouse.

Charles habe in der Situation "Spaß" gehabt und sei aus seiner Rolle ausgebrochen. "Wir haben gesehen, wie er in der Öffentlichkeit sein wahres Ich gezeigt hat. Man konnte sehen, dass er diesen Moment wirklich genoss, denn er konnte sich entspannen und loslassen."

Charles wird als Staatsoberhaupt gebraucht

Der eigentlich einwöchige Aufenthalt ist in diesem Jahr verkürzt worden. Am heutigen Donnerstag wird in Großbritannien ein neues Parlament gewählt. Dann wird Charles in seiner Funktion als Staatsoberhaupt gebraucht, wenn er einen neuen Premierminister ernennt.

Edinburgh feiert in diesem Jahr 900. Stadtjubiläum. Dazu wollte Charles am Mittwoch an einer Feier auf Edinburgh Castle teilnehmen. Zu einer Zeremonie des Orders of the Thistle (Distelorden) in der St Giles' Cathedral erschien auch Thronfolger Prinz William.