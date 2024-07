Bericht: Prinzessin Annes Pferdeunfall hat Zara Tindall bis ins Mark erschüttert

Im Juni ist Prinzessin Anne ist bei einem Zwischenfall mit einem Pferd auf ihrem privaten Landsitz leicht verletzt worden. Ein Aufenthalt in einem Krankenhaus in Bristol war die Folge. Die Schwester von König Charles III. habe eine Gehirnerschütterung erlitten, hatte der Buckingham-Palast mitgeteilt.

Das OK!-Magazin berichtet unter Berufung auf eine namentlich nicht genannte Quelle, dass das Ereignis Annes Tochter Zara Tindall zutiefst erschüttert hat. "Das ist genau das, was Zara schon seit Jahren befürchtet hat. Ihre Mutter konnte in letzter Zeit nicht zur Ruhe kommen, weil es allen anderen so schlecht geht", so der Insider.

Annes Unfall war ein "Weckruf"

Mit Anne fällt nun ein weiteres Mitglied der königlichen Familie vorübergehend aus. König Charles' Schwiegertochter Prinzessin Kate, die wegen einer Krebserkrankung behandelt wird, hatte sich erst vor Kurzem zum ersten Mal seit fast sechs Monaten wieder öffentlich gezeigt. Auch der König ist wegen einer Krebserkrankung in Behandlung. Die Exfrau vom Prinz Andrew, Sarah Ferguson, machte kürzlich gleich zwei Krebsdiagnosen öffentlich.

Der Unfall soll dem OK!-Insider zufolge zu einer Amnesie, einer Gedächtnisstörung, geführt haben. "Das hat Zara bis ins Mark erschüttert, und sie hofft verzweifelt, dass die Erinnerung zurückkehrt. Das war ein großer Weckruf für alle in der Familie, und sie sorgten sich zu Recht."