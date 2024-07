Kate bei diesem wichtigen Event dabei: Palast gibt umfassendes Update zu ihrem Zustand

Kate in Wimbledon zu Gast

Sie würde diesen Sommer aber an Veranstaltungen teilnehmen, wann immer sie sich dazu in der Lage fühlt, mit der Unterstützung und Anleitung ihres medizinischen Teams, heißt es.

So werde Prinzessin Kate am Wimbledon-Finale der Männer teilnehmen, wie der Kensington Palace bestätigt. Die Prinzessin von Wales ist Schirmherrin des All-England Lawn Tennis and Croquet Club und gilt als großer Tennis-Fan. Am Sonntag wird sie dem Gewinner des Herren-Einzelfinales voraussichtlich die Trophäe überreichen.

Kate hatte sich im vergangenen Monat mit einem persönlichen Statement an die Öffentlichkeit gewandt, in dem sie einen seltenen Einblick in ihre Genesung gegeben hat. "Ich mache gute Fortschritte, aber wie jeder, der sich einer Chemotherapie unterzieht, weiß, gibt es gute und schlechte Tage", so Kate in ihrer Botschaft. "An diesen schlechten Tagen fühlt man sich schwach und müde und muss sich dem Ruhezustand seines Körpers hingeben. Aber an den guten Tagen, wenn man sich stärker fühlt, möchte man das Beste daraus machen, sich wohl zu fühlen.