Die britische Königsfamilie hat sich am Donnerstagabend in großer Zahl zu einem weihnachtlichen Konzert in der Londoner Westminster Abbey zusammengefunden. Neben Prinzessin Kate, die das Konzert organisiert hatte, und ihrem Mann Prinz William (beide 40) sowie deren Kindern George (9), Charlotte (7) und Louis (4) waren auch König Charles (74) und Königsgemahlin Camilla (75) dabei.