Royale Weihnacht: Wie bei Königs gefeiert wird

Wieder nicht in Sandringham wird Briten-Königin Elizabeth II. ihr Weihnachtsfest begehen – das erste ohne Prinzgemahl Philip. Zum zweiten Mal wird auf Schloss Windsor gefeiert, aber nur im kleinen Kreise.

Anstelle der sonst üblichen 30 Personen wird die Queen nicht mehr als 15 Familienmitglieder bei ihrem „Corona-sicheren“ Fest dabei haben. Darunter natürlich Prinz William und Herzogin Kate, Prinz Charles und Herzogin Camilla.

„Am Abend wurden früher Scharade und andere Spiele gespielt – aber auch das wird es wohl nicht mehr geben“, so Royal-Experte Phil Dampier gegenüber der Sun.

Die Bescherung findet bereits am Heiligen Abend statt und nicht in der Früh des ersten Weihnachtstages, wie sonst in Großbritannien üblich. Diese Tradition haben sich die Royals von ihren deutschen Vorfahren bewahrt.