Royale Grüße: Seltenes Foto von Baby Archie zum Vatertag

Zum Vatertag allerdings, der in Großbritannien dieses Jahr am 16. Juni stattfindet (in Österreich war es schon am 9. Juni soweit), posteten die Royals erstmals ein neues Foto ihres Erstgeborenen. Einen "Fröhlichen Vatertag!", wünscht das Haus Sussex seinen Followern. "Außerdem einen besonderen ersten Vatertag für den Duke of Sussex". Harry ist in seiner Ehe mit Meghan zum ersten Mal Vater geworden.