Archie: Name eine Hommage an Harrys Freund?

Laut The Sun könnte der Name aber auch eine persönliche Bedeutung für Prinz Harry haben: Major, kurz Archie genannt, war der kommandierende Offizier des Prinzen, als dieser in der Armee diente – und soll laut britischen Medien seitdem eine wichtige Rolle in Harrys Leben spielen.

"In Militär-Kreisen und Major Archies innerem Kreis ist bekannt, dass Baby Archie eine Anerkennung für ihn ist", behauptet ein namentlich nicht genannter Insider gegenüber der Sun.