Während seine Brüder sich als Food-Influencer (Brooklyn) bzw. Musiker (Cruz) versuchen, ist Romeo Beckham, der mittlere Sohn von David und Victoria, seit geraumer Zeit als Model tätig und auch durchaus erfolgreich. Nun aber schlägt der 23-Jährige einen neuen Karriereweg ein: Er wagt den Schritt ins Schauspielgeschäft. Wie die Branchenbibel Variety berichtet, wird Romeo in der romantischen Tennisgeschichte "Forty Love" eine zentrale Rolle übernehmen. Besonders Romeos homosexuelle Fans zeigen sich begeistert, handelt es sich bei "Forty Love" doch um eine Romanze zwischen zwei Männern.

Queere Love Story zwischen Tennisspielern Regie führt der renommierte Fotograf Pierre-Ange Carlotti, auch für ihn handelt es sich um sein Filmdebüt. Der Filmverleih ist Studiocanal. Der Film soll am 25. November in Frankreich in die Kinos kommen, wobei auch eine weltweite Veröffentlichung geplant ist. Worum geht"s? "Forty Love" erzählt die Geschichte des jungen Tennisstars Sacha Gallo (Paul Kircher), der von seinem Vater darauf vorbereitet wird, ein prestigeträchtiges Turnier in Paris zu gewinnen. Doch das Erscheinen eines neuen, charismatischen Rivalen – dargestellt von Beckham – stellt Sachas Leben auf den Kopf. Wie die Synopsis des Films beschreibt, steht er plötzlich "einem Gegner völlig anderer Natur gegenüber – der Liebe. Eine Kraft, die ebenso berauschend wie verstörend ist – und weitaus gefährlicher als alles, was er bisher auf dem Platz erlebt hat." Produzent Hugo Sélignac beschreibt den Film laut Variety als "sinnliche, romantische und zutiefst bewegende Fabel und Coming-of-Age-Geschichte, die die Anforderungen des Hochleistungssports und alles, was darunter verborgen liegt, beleuchtet … getragen von herausragenden Darbietungen." Damit scheint "Forty Love" dem neuen Trend von queeren Sport-Liebesgeschichten zu folgen, der von der HBO-Erfolgsserie "Heated Rivalry" angestoßen wurde. Auch die französische Filmlegende Catherine Deneuve soll laut Variety im Film eine Gastrolle übernehmen.

Schwule Fans begeistert: "Traum wurde wahr!" Innerhalb der LGBTQ+-Community sorgt das Projekt freilich bereits jetzt für Aufsehen. Beckhams Entscheidung, im Rahmen seines Schauspieldebüts einen schwulen Charakter darzustellen, wird von vielen applaudiert. Immerhin handelt es sich dabei um eine Rolle, die (leider) auch negative Kritik nach sich ziehen könnte. Dasselbe gilt freilich für Beckhams schauspielerische Fähigkeiten an sich, auf die sowohl Fans als auch die Branche nun gespannt warten. Wird er etwa der neue Stern am Hollywood-Filmhimmel? Einige der Reaktionen von queeren Usern in den sozialen Medien: "Damit hätte ich nicht gerechnet."

"Mein Traum wurde wahr!"

"Das ist wie eine Fantasie!"

"Romeo Beckham ist sympathisch, das passt also"

"Ich kann"s nicht erwarten!!!!!"

