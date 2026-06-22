Wir schreiben zwar erst Juni, aber er ist schon jetzt der Werbespot-Aufreger des Jahres: Brooklyn Beckham machte sich im Rahmen eines Werbeclips für DoorDash, einem US-amerikanischen Essenslieferdienst, über den Streit mit seiner Familie, allen voran seinen Eltern David und Victoria Beckham, lustig. Fans und Kritiker sind gespalten: Respektlosigkeit oder bemerkenswerte (und humorvolle) Selbstironie? Überrascht, dass der 27-Jährige diesem Werbespot zustimmte, war man jedenfalls allemal. Zumindest diese Frage scheint nun aber geklärt zu sein: Denn nun ist bekannt geworden, wie schwindelerregend hoch die Werbegage für den Beckham-Sprössling angeblich war.

Familienstreit bringt Geld ins Haus Laut einem Bericht von PageSix soll Brooklyn Beckham für seine Teilnahme an der Werbekampagne eine beeindruckende Gage von mindestens einer Million US-Dollar (rund 753.000 Euro) erhalten haben. Ein Insider erklärte gegenüber dem Gossip-Portal: "Es ist ein bisschen kitschig. Aber alles, was ihm Geld einbringt, ist gut – es zeigt, dass seine Marke existiert und gedeiht." Eine offizielle Stellungnahme von Brooklyn oder seinen Vertretern steht allerdings noch aus.

Werbespot polarisiert unter Fans Zu behaupten, Brooklyn sei jung und brauche das Geld, stimmt freilich jedoch nicht. Nicht nur, dass seine Eltern zu den reichsten Paaren Großbritanniens gehören, auch sein Schwiegervater, Nelson Peltz, ist Milliardär. Finanziell scheint es dem jungen Mann also an nichts zu mangeln, obwohl er karrieretechnisch trotz zahlreicher Versuche bis heute keine spürbaren Erfolge vorweisen kann. Auch wenn ihm einige zum "mutigen Werbespot" gratulieren, herrscht unter Fans doch der Konsens vor, dass Brooklyn Beckham nach wie vor von seinem berühmten Nachnamen profitiert, was auch der Werbeclip eindrucksvoll unter Beweis stellen würde. Genau dies würde aber im krassen Gegensatz zum von Brooklyn Beckham geäußerten Statement stehen, er wolle sich von seiner Familie distanzieren und als eigene Person wahrgenommen werden. Zudem betonte er in der Vergangenheit betont, den Familienzwist geheimhalten zu wollen. "Für jemanden, der behauptet, seine Eltern würden sein Leben bestimmen, profitierst du definitiv ordentlich von der harten Arbeit deines Vaters", ist nur eines der User-Kommentare, die man auf Instagram findet. Ein anderer User schreibt: "Wenn du [deine Eltern] so sehr hasst, dann nenn den Namen nicht mehr und hör auf, von der Verbindung zu profitieren." Eine weitere Userin betont die Ironie an der Sache: "Ich finde es klasse, dass er den Job bekommen hat, weil er Beckhams Sohn ist, aber in dem Werbespot trotzdem gegen seinen Vater stichelt."