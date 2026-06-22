Brooklyn Beckham macht sich über Familie lustig - und erhält dafür schwindelerregende Gage
Wir schreiben zwar erst Juni, aber er ist schon jetzt der Werbespot-Aufreger des Jahres: Brooklyn Beckham machte sich im Rahmen eines Werbeclips für DoorDash, einem US-amerikanischen Essenslieferdienst, über den Streit mit seiner Familie, allen voran seinen Eltern David und Victoria Beckham, lustig.
Fans und Kritiker sind gespalten: Respektlosigkeit oder bemerkenswerte (und humorvolle) Selbstironie? Überrascht, dass der 27-Jährige diesem Werbespot zustimmte, war man jedenfalls allemal.
Zumindest diese Frage scheint nun aber geklärt zu sein: Denn nun ist bekannt geworden, wie schwindelerregend hoch die Werbegage für den Beckham-Sprössling angeblich war.
Familienstreit bringt Geld ins Haus
Laut einem Bericht von PageSix soll Brooklyn Beckham für seine Teilnahme an der Werbekampagne eine beeindruckende Gage von mindestens einer Million US-Dollar (rund 753.000 Euro) erhalten haben. Ein Insider erklärte gegenüber dem Gossip-Portal: "Es ist ein bisschen kitschig. Aber alles, was ihm Geld einbringt, ist gut – es zeigt, dass seine Marke existiert und gedeiht."
Eine offizielle Stellungnahme von Brooklyn oder seinen Vertretern steht allerdings noch aus.
Werbespot polarisiert unter Fans
Zu behaupten, Brooklyn sei jung und brauche das Geld, stimmt freilich jedoch nicht. Nicht nur, dass seine Eltern zu den reichsten Paaren Großbritanniens gehören, auch sein Schwiegervater, Nelson Peltz, ist Milliardär. Finanziell scheint es dem jungen Mann also an nichts zu mangeln, obwohl er karrieretechnisch trotz zahlreicher Versuche bis heute keine spürbaren Erfolge vorweisen kann.
Auch wenn ihm einige zum "mutigen Werbespot" gratulieren, herrscht unter Fans doch der Konsens vor, dass Brooklyn Beckham nach wie vor von seinem berühmten Nachnamen profitiert, was auch der Werbeclip eindrucksvoll unter Beweis stellen würde. Genau dies würde aber im krassen Gegensatz zum von Brooklyn Beckham geäußerten Statement stehen, er wolle sich von seiner Familie distanzieren und als eigene Person wahrgenommen werden. Zudem betonte er in der Vergangenheit betont, den Familienzwist geheimhalten zu wollen.
"Für jemanden, der behauptet, seine Eltern würden sein Leben bestimmen, profitierst du definitiv ordentlich von der harten Arbeit deines Vaters", ist nur eines der User-Kommentare, die man auf Instagram findet. Ein anderer User schreibt: "Wenn du [deine Eltern] so sehr hasst, dann nenn den Namen nicht mehr und hör auf, von der Verbindung zu profitieren." Eine weitere Userin betont die Ironie an der Sache: "Ich finde es klasse, dass er den Job bekommen hat, weil er Beckhams Sohn ist, aber in dem Werbespot trotzdem gegen seinen Vater stichelt."
Familie Beckham schockiert
Und wie reagierten David und Victoria Beckham selbst auf den Werbeclip? Aus deren Umfeld heißt es, dass sie über Brooklyns neueste Kampagne entsetzt sein sollen. Ein Insider behauptet gegenüber der Boulevardzeitung Daily Mail, die Werbung habe der Familie neuen Schmerz zugefügt.
"Eine Werbung zu machen, die auf der Entfremdung von seiner Familie basiert, als wäre es ein Witz, während seine Familie am Boden zerstört ist und seine Schwester und Großeltern untröstlich sind, ist schockierend", wird eine anonyme Quelle zitiert. "Vor allem von jemandem, der behauptet, er wolle Ruhe und Privatsphäre."
Einen weiteren Stich ins Herz versetzte Brooklyn seinem Papa zum Vatertag, der in den USA und Großbritannien heuer am 21. Juni gefeiert wurde. Während David Beckham auf Instagram ein emotionales Posting veröffentlichte, inklusive alter Fotos von Brooklyn, weigerte sich der 27-Jährige, seinem Vater Glückwünsche zu senden. Die Stille wurde noch lauter, nachdem Ehefrau Nicola wiederum ihrem Vater eine Hommage auf Instagram widmete.
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