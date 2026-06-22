Zum Vatertag: Neues Foto von William und Charlotte veröffentlicht

Am 21. Juni feierten die USA und Großbritannien den Vatertag. In den sozialen Netzwerken wimmelte es deshalb an diesem Tag von Glückwünschen an Papas und Ehemänner – auch von zahlreichen Prominenten. Mittendrin: Prinzessin Kate und ihre Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis, die Prinz William öffentlich ihre Liebe ausdrückten – und zwar mit einem bisher unveröffentlichten Foto. Das Besondere: Dieses Jahr fiel der Vatertag mit Williams 44. Geburtstag zusammen. Also gab es für die Royals doppelten Grund zu feiern.

"Wir lieben dich sehr" "Alles Gute zum Geburtstag und zum Vatertag an den besten Papa der Welt! Wir lieben dich sehr", lautet der zwar traditionelle, aber doch sehr herzliche Text des Instagram-Beitrages. Unterschrieben wurde mit den Initialen "C, G, C & L" – für Catherine, George, Charlotte und Louis, ein kleines Herz gab's noch obendrauf. Das dazu neu veröffentlichte Bild zeigt William und Charlotte. Es wurde in den Gärten des Kensington-Palastes aufgenommen, unmittelbar nach der traditionellen Geburtstagsparade für König Charles "Trooping the Colour" in der Vorwoche.

Aber auch Williams Vater, König Charles III., ließ es sich nicht nehmen, öffentliche Wünsche zu senden. Per Instagram-Story des offiziellen Accounts der königlichen Familie hieß es (recht förmlich): "Alles Gute zum Geburtstag an den Prinzen von Wales." Der Text wurde von einem gemeinsamen Foto der beiden begleitet. Darüber hinaus nutzte der König den Vatertag, um an seinen eigenen verstorbenen Vater, Prinz Philip, zu erinnern. Im royalen Social-Media-Feed wurde ein älteres Bild von Charles und Philip veröffentlicht, begleitet von der Botschaft: "Wir feiern heute alle Väter und denken an diejenigen, die sich wünschen, bei ihren Vätern sein zu können." Prinz Philip verstarb 2021, er wurde stolze 99 Jahre alt.