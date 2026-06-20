Im Vordergrund standen natürlich all der Prunk und die rund 1.350 Soldaten, die den britischen König feierten. Zudem säumten Hunderte Menschen die Paradestrecke entlang der Londoner Mall. Doch die TV-Kamera fing auch eine ganz persönliche und rührende Geste von Charles ein, die einmal mehr beweist, wie sehr er „seine“ Camilla liebt.

Die britische Hauptstadt stand am vergangenen Samstag ganz im Zeichen der königlichen Tradition: Mit der prunkvollen Geburtstagsparade „Trooping the Colour“ ehrte man König Charles III . Mit dabei war natürlich auch seine Ehefrau, Königin Camilla .

Zudem waren Charles und Camilla zum Event im Partnerlook erschienen, der die enge Bindung zwischen den beiden zusätzlich betont.

Während der Fahrt in der offenen Kutsche zeigte sich der Monarch von seiner fürsorglichen Seite, wie unter anderem merkur.de berichtet: Er griff nach vorne, nahm eine Wolldecke mit dem traditionellen Black-Watch-Tartan-Muster und bot diese seiner Frau an. Camilla nutzte die Decke offenbar als Sitzpolster, oder sie wollte sich vor der kühlen Luft schützen. Die liebevolle Geste zwischen den zwei Eheleuten wirkte wie ein privater Augenblick inmitten der offiziellen Feierlichkeiten.

Auch Prinzessin Charlotte begeisterte

Die Aufmerksamkeit bei „Trooping the Colour“ war aber auch auf Prinzessin Charlotte, die Tochter von William und Kate, gerichtet. Royal-Fans und die Boulevardpresse kamen aus dem Staunen nicht heraus, wie souverän die Volksschülerin mit gerade einmal elf Jahren inzwischen auftritt.

So schreibt etwa das britische Hello!-Magazin nachträglich über den Auftritt von Charles“ Enkelin: „Die einzige Tochter von William und Kate wächst schnell heran und scheint die Rolle der verantwortungsbewusstesten und beherrschtesten unter ihren Geschwistern übernommen zu haben.“ Sie sei bei der „Trooping the Colour“-Parade die eigentliche „Chefin“ innerhalb der Royal Family gewesen.

In ihrem weißen Kleid von Alessandra Rich mit passender Haarschleife und Ballerinas wirkte die Prinzessin nicht nur ausgesprochen elegant. In einem auf X (ehemals Twitter) geteilten Video ist auch zu sehen, wie sie beim Erklingen der ersten Töne der Nationalhymne als Erste sofort strammstand. Charlotte stand kerzengerade mit angelegten Armen da, während die übrigen Mitglieder der Königsfamilie, darunter ihre Brüder, etwas nachhinkten, bevor sie ihrem Beispiel folgten.

Dazu meint Körpersprache-Experte Darren Stanton gegenüber Hello!, dass Charlotte mit ihrem Verhalten ein perfektes Beispiel für ihre Geschwister abgebe. Sie zeige vor, wie sich George und Louis bei königlichen Anlässen verhalten sollten.

„Charlotte gibt sich vorbildlich. Man merkt, dass sie sich bewusst ist, dass von ihr erwartet wird, sich bei wichtigen Anlässen in der Öffentlichkeit bestmöglich zu präsentieren“, so Stanton. „Sie wirkt souverän, aber dennoch natürlich und nicht unwohl. Ihre Körpersprache ist entspannt und gelassen, was darauf hindeutet, dass sie die Situation im Griff hat.“