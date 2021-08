Romantisches Dinner: Anna Wintour nach Scheidung wieder vergeben?

Vergangenen Herbst wurde bekannt, dass Vogue-Chefin Anna Wintour und ihr Ehemann, der amerikanische Telekommunikationspionier Shelby Bryan sollen sich laut Page Six nach fast mehr als zwanzig gemeinsamen Jahren als Paar und nach 16 Ehejahren getrennt haben. Der Trennungsgrund sei ungewiss, so das US-Portal damals.

Mehr als nur gute Freunde?

Gemunkelt wurde aber, dass beide bereits wieder vergeben sein sollen. Über Bryan hieß es, er sei zu seiner Ex Katherine dementiert - was Freunde allerdings dementierten. Wintour hingegen wird schon länger eine Liaison mit ihrem langjährigen Freund Bill Nighy nachgesagt. Gerüchte um Wintour und Nighy kursieren bereits seit 2015. Mit dem 71-Jährigen ließ sie Wintour schon oft in der Öffentlichkeit blicken. Der Schauspieler begleitete Wintour bereits mehrmals zu Modeschauen. Auch in diversen Restaurants in London und New York wurden die beiden in der Vergangenheit gesichtet. Zu der kolportierten Romanze mit dem Briten hat sich die 71-jährige Wintour aber nie öffentlich geäußert.