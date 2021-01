Neue Liebe, viel Kritik: Die turbulente Welt von Anna Wintour

Sie will es noch einmal wissen: War es in den vergangenen Jahren etwas still um Anna Wintour geworden, hagelt es für die Chefredakteurin der amerikanischen Vogue nun wieder eine Schlagzeile nach der anderen. Nach viel Kritik um rassistische Aktionen und Lob für Covershootings mit Harry Styles und Übergrößenmodel Paloma Elsesser gibt’s derzeit großen Wirbel um das Titelbild der designierten US-Vizepräsidentin Kamala Harris.



Und was macht Wintour? Sie hält sich grundsätzlich an das Motto der britischen Royals: „Nie beschweren, nie erklären“. Ein kurzes Statement hat sie zwar abgegeben, am liebsten aber schweigt sich die mächtige Modechefin zu jeglichen Themen aber aus.