Neue Autobiografie: Anna Wintour "nicht zu Liebenswürdigkeit fähig"

Mit schrillen Accessoires, bodenlangen Kaftanen und königlich schreitendem Gang gibt sich Andre Leon Talley, Mode-Experte und langjähriger Vogue-Autor, stark und unantastbar. Jetzt aber hat er seine Autobiografie veröffentlicht - und "The Chiffon Trenches" offenbaren neben allerlei Klatsch und Tratsch unter der Oberfläche viel Trauriges.

Mit 71 Jahren lebt er inzwischen gesundheitlich angeschlagen und zurückgezogen in einem Haus nördlich von New York. Zwei Frauen, so schreibt Talley, hätten ihn zu dem Mann gemacht, der er heute ist. Seine Großmutter im US-Staat North Carolina, die ihn als Baby bei sich aufnahm und großzog, weil die Eltern finanziell nicht über die Runden kamen, und die ihm ein erstes Gespür für Mode vermittelte. Und Diana Vreeland, die legendäre frühere Vogue-Chefredakteurin, die ihm erste Einblicke in die Branche ermöglichte und ihn dann überall anpries und so seine Karriere ins Rollen brachte. Als beide 1989 kurz nacheinander starben, stürzte Talley in eine Depression.

Lagerfeld verlangte Loyalität

Vor allem schreibt er über seine berühmten Freunde und Bekannten: Der im vergangenen Jahr gestorbene Star-Designer Karl Lagerfeld und die langjährige Chefin der US-Modezeitschrift Vogue, Anna Wintour, waren lange Jahre seine engsten Weggefährten, aber Talley kennt und kannte so gut wie alle, die in der Modebranche eine Rolle gespielt haben - von Andy Warhol, Ralph Lauren und Oscar de la Renta über Bianca Jagger, Michelle Obama und Diana Ross bis hin zu Naomi Campbell, Manolo Blahnik, John Galliano und Renee Zellweger.

Talley schwärmt viel von den Persönlichkeiten, dem Engagement und der Professionalität der Branche, aber durch all das scheint immer eine eklatante Oberflächlichkeit in Bezug auf persönliche Beziehungen durch. Auf überschwängliche Einladungen und teuere Geschenke folgten oft eiskalte Abschiede. Besonders Lagerfeld kommt nicht gut weg. Schon beim ersten Treffen anlässlich eines Interviews schenkte er Talley zahlreiche teure Hemden und überschüttete ihn in den Jahren darauf mit weiteren Präsenten - Kleidung, Urlaube oder schlicht Bargeld.